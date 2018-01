Banespa: funcionários analisam venda de ações A Cabesp, entidade de assistência médica dos funcionários do Banespa, definiu um calendário de reuniões para discutir com seus associados a adesão à oferta pública feita pelo Santander. Na semana passada, o novo controlador ofereceu comprar as ações em poder do público do banco privatizado por R$ 95,00 o lote de mil. Nos dias 18 e 19 deste mês, a entidade vai discutir o assunto com associações de funcionários do Banespa e com o Sindicato dos Bancários. Outra reunião será feita no dia 20, na quadra do Sindicato dos Bancários, durante encontro de aposentados. "Inicialmente somos contra a venda, mas ainda temos tempo para decidir. Até a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo deve durar mais de dois meses", disse Salvador. Segundo ele, os associados podem escolher ficar com as ações para continuar participando da gestão do banco e participar dos lucros. O diretor administrativo da Cabesp, Antonio Carlos Conquista, afirma também que nas negociações com o Santander será exigido que o número de representantes no Conselho de Administração do Banespa passe de um para dois (com base no percentual de ações ordinárias da Cabesp e Banesprev) ou tentará conseguir pelo menos o preço pago pelo Santander no leilão de privatização, que foi R$ 128,00. Ele acredita que se o Santander melhorar a oferta haverá a venda total das ações e os funcionários deixarão de ter representação no Conselho.