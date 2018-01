Banespa: investidor pode sair da Bovespa Parte dos recursos que estavam alocados em papéis do Banespa podem deixar o mercado acionário depois da operação de recompra de ações realizada pelo Santander na última sexta-feira, que retirou 95,80% dos papéis do banco paulista que estavam em circulação no mercado. Para analistas, muitos investidores que tinham ações do Banespa poderão migrar para outros segmentos, como dólar e aplicações atreladas às taxas de juros. O gestor de Renda Variável do JP Morgan, Eduardo Favrin, disse que grande parte desses investidores era formada por fundos de derivativos e tesourarias, que tinham como objetivo vender as ações ao Santander no processo de recompra dos papéis. Nessa operação já se sabia qual era o preço máximo a ser pago pelo controlador - R$ 95,00 por lote de mil ações. Dessa forma, havia um retorno garantido. De acordo com Favrin, as ações do Banespa também estavam alocadas nas carteiras de fundos que têm a mesma composição da carteira do Ibovespa - Índice que reúne os papéis mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Trata-se dos fundos Ibovespa passivo que, para oferecerem uma rentabilidade próxima à do Índice da Bolsa, compõem suas carteiras de forma muito semelhante ao Ibovespa. Segmento de bancos tem outras opções O analista Paschoal Paione, da Fator Doria Atherino, acredita que apenas uma parcela entre 20% e 30% dos recursos que estavam alocados em ações do Banespa devem permanecer no segmento de bancos na Bovespa. Ele destaca que a melhor aposta nesse segmento agora são as ações do Bradesco. Para Paione, além de estarem baratos, esses papéis são atraentes porque devem passar ilesos pela elevação de juros e variação do câmbio. Já o analista Mário Palhares, da BES Securities, acredita que um destaque do setor bancário é o Unibanco. "A instituição deve registrar um crescimento expressivo no crédito, após a compra da Fininvest", afirma. Para ele, o Unibanco também tem grande potencial de redução de custos, depois da aquisição do Bandeirantes, que ocorreu no ano passado.