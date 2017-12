Banespa irá até última instância, diz S&P O analista de bancos da Standard & Poor´s no Brasil, Daniel Araujo, disse que o Banespa deverá ir até a última instância judicial no caso da perda dos depósitos judiciais para a Nossa Caixa. Segundo ele, o Santander investiu R$ 7 bi na compra do Banespa e essa situação de perda de depósitos era "inesperada". Por isso, o analista acredita que o Banespa apelará em instância superior na Justiça. O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça paulista decidiu manter a transferência de R$ 2,8 bi em depósitos judiciais do Banespa para a Nossa Caixa. A Justiça paulista determinou que ocorra hoje a transferência de R$ 467 mi de um total de seis parcelas para a Nossa Caixa. O Tribunal manteve também a ordem de transferir todos os 190 postos de atendimento do Banespa instalados nos fóruns paulistas até 16 de fevereiro para a Nossa Caixa. A Standard & Poor´s em 17 de janeiro manteve o "rating" da matriz do Santander (A+), mas registrou perspectiva negativa devido ao grau de exposição recente e aumento de riscos nos investimentos do banco espanhol na América Latina.