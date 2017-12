Banespa lança PGBL O Banespa está lançando o PrevMix Banespa, um plano de previdência complementar do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). Como em todo PGBL, o cliente pode deduzir os depósitos da base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta. Quem aplicar recursos no plano até o próximo dia 28 poderá deduzi-los do imposto de renda referente a 2000. O PrevMix Banespa aceitará depósitos a partir de R$ 85,00. As movimentações poderão ser feitas com prazo mínimo de 60 dias. A rentabilidade obtida com as aplicações feitas no fundo de investimento financeiro será repassada integralmente ao participante. Veja mais informações no link abaixo sobre os PGBLs na cartilha de Previdência Privada.