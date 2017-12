Banespa leva 120 imóveis a leilão No dia 8 de março, a Carvalho Leilões oferecerá, em leilão, cerca de 120 imóveis pertencentes à carteira do Banespa. Os interessados poderão encontrar boas oportunidades para compra de bens para uso comercial, residencial ou rural, a maior parte localizada no interior do Estado de São Paulo, com condições de pagamentos bastante atrativas. O leilão ocorrerá no Club Homs (Avenida Paulista, 735), a partir das 10 horas. Segundo o responsável pela organização dos pregões de imóveis da empresa leiloeira, Luiz Luqueta, o valor dos lances mínimos para o arremate foram fixados com base em uma depreciação média de 20% a 30% sobre a avaliação de mercado, com o objetivo de atrair participantes e estimular a disputa pelos lotes. "Uma característica desse leilão é a grande oferta de residências e de áreas para uso comercial", afirma. Os imóveis, de acordo com Luqueta, foram obtidos pelo banco nas formas de doação de pagamento de dívidas ou resgates de financiamentos. Por isso, é importante observar que alguns deles ainda encontram-se ocupados pelos antigos proprietários ou possuem débitos que não serão assumidos pelo banco, conforme consta no edital. Nesses casos, cabe ao interessado avaliar se o preço proposto no leilão justifica a compra. Os arremates pagos à vista terão desconto de 10% sobre o valor total. A prazo, haverá possibilidade de dividir o pagamento em 11 parcelas sem juros ou até em 60 prestações com 1% de acréscimo ao mês, além de correção pelo IGPM. O número de parcelas e o valor da entrada serão definidos de acordo com o valor da compra. O telefone da Carvalho Leilões é (11) 5584-0044.