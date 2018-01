Banespa oferece saque em dólar em 6 postos de auto-atendimento Os clientes do Banespa poderão fazer saques em dólar em caixas eletrônicos. O serviço será oferecido em seis postos de auto-atendimento da Rede Especial Banespa ? REB ? distribuídos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, e nos campus da USP e da Unicamp. A conversão da moeda é feita automaticamente de acordo com o valor do dólar-turismo no dia da retirada. A operação, semelhante à do saque comum, é simples e está isenta da cobrança de tarifa, das 7h00 às 18h00. O cliente pode tirar o valor mínimo de US$ 100,00 e o máximo de US$ 1.000,00 por dia. Na máquina de auto-atendimento da REB que contém este serviço, o cliente escolhe a opção saque, digita sua senha e chave de segurança, opta pelo item saque em dólar e estipula o valor da retirada na moeda estrangeira. Em seguida, responde a um questionário sobre a data e o destino da viagem. Também pede-se ao cliente que tome conhecimento do regulamento de taxas flutuantes de câmbio do Banco Central do Brasil. Na última etapa, são mostrados os valores do dólar no dia, do saque e o da conversão em reais. Após a confirmação, a operação é finalizada.