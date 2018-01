Banespa perde depósitos judiciais e salários No dia 26 de dezembro, o Conselho Superior da Magistratura transferiu os depósitos judiciais do Banespa para a Nossa Caixa, o que representa R$2,8 bilhões. Segundo o consultor Erivelto Rodrigues, consultoria Austin Asis, havia uma certa expectativa quanto à decisão do Conselho Superior da Magistratura, uma vez que os depósitos judiciais precisam ocorrer em bancos públicos. Ele diz que os depósitos judiciais eram uma importante fonte de recursos para o Banespa, pois a instituição pagava juros de 6% ao ano mais Taxa Referencial (TR) por esses recursos e podia emprestá-los ou aplicá-los a juros de mercado. O consultor mostrou-se surpreso, no entanto, com a decisão da Secretaria da Fazenda do Estado de transferir do Banespa para a Nossa Caixa Nosso Banco o pagamento dos 59 mil funcionários das 18 empresas estaduais em atividade. Essa transferência deve acarretar uma perda para o Banespa de R$ 260 milhões em salários mensalmente depositados na conta desses funcionários - um quarto da folha de pagamento de R$ 1 bilhão de servidores estaduais que o Santander pretendia gerir quando comprou o Banespa. O Banespa e o Santander preferiram não fazer comentários sobre as decisões do Conselho Superior da Magistratura e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.