Banespa: prazo de adesão à oferta vence hoje Os acionistas minoritários do Banespa têm até hoje para aderir à oferta pública feita pelo Santander. Quem vender os papéis receberá R$ 95,00 por lote de mil, acrescido da variação da Taxa Referencial de Juros (TR) do dia 23 de fevereiro último até a data da liquidação financeira da operação. A compra das ações será formalizada pelo Santander no dia 6 de abril, em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O Banespa e o Santander não divulgaram nenhum balanço sobre as adesões. Pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se 67% dos minoritários não aderirem à oferta até hoje, o Santander terá de comprar apenas um terço dos papéis em circulação no mercado e esperar, no mínimo, dois anos para fazer nova oferta pública. Cabesp Na sexta-feira, a diretoria da Caixa Beneficente dos Funcionários do Banespa (Cabesp) decidiu aderir à oferta pública para compra das ações do Banespa feita pelo Santander. Assim, a companhia vai vender ao banco espanhol o lote de 2,902 bilhões de ações que possui na instituição paulista. O montante corresponde a 15,5% do capital ordinário e a 7,75% do capital total do Banespa.