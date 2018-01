Banespa reduz juro do cheque especial O Banespa informou em nota oficial que, na segunda-feira, reduzirá os juros do cheque especial de 8,30% para 7,75% ao mês. Essa redução é fruto da diminuição, de 55% para 45% do Recolhimento Compulsório dos Depósitos à vista, ao qual os bancos estão obrigados. Quanto menor o recolhimento, mais dinheiro fica disponível no mercado, reduzindo as taxas de juros. Além disso, houve, semana passada, a queda de um ponto porcentual da Selic, taxa de juros básica da economia, que agora se reflete nos juros ao consumidor. Vale lembrar que uma taxa mensal de 7,75% ao mês equivale a 144,91% ao ano, ainda muito elevada, levando-se em conta a expectativa de inflação de 6% para 2000, e que, portanto, não se recomenda o uso do cheque especial.