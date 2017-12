Banespa: reserva de ações até meia-noite Os funcionários do Banespa que quiserem aderir ao programa de reserva de ações devem ligar para os números 0800-112059 ou 0800-132588. Pelo telefone, serão aceitas adesões até a meia-noite de hoje. O Santander informou que, até as 15h30, 36.210 funcionários do Banespa, ativos e inativos, tinham feito o pedido de reserva para a compra de ações do Banco com desconto de 50%. Isso representa 97% do total de 37.217 funcionários com direito a essa oferta. De acordo com o Banco Central, que definiu as normas da venda do banco, os empregados têm direito a um desconto de 50% sobre o preço mínimo fixado pelo governo para cada lote. Cada funcionário pode comprar um lote mínimo composto de 3.348 ações ordinárias (ON, com direito a voto), pelo preço de R$ 261,25, e o máximo de dez lotes, com 33.480 ações, por R$ 2.612,50, desde que faça a reserva até hoje. As pessoas que quiserem comprar as ações do banco em poder da União terão entre os dias 4 e 22 de dezembro. O interessado receberá o boleto informando a operação em casa e poderá optar por utilizar o financiamento do banco espanhol ou pagar o valor das ações com recursos próprios. Leia mais a respeito no link abaixo.