Banespa sai do Ibovespa e do IBX A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou há pouco que as ações do Banespa serão retiradas do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociada na Bovespa - e do IBX - índice que mede o retorno das 100 ações com maior número de negócios e volume financeiro - a partir de segunda-feira, dia 9. A decisão ocorreu em função do resultado da oferta pública de compra de ações do banco pelo Santander, que retirou de circulação mais de 90% das ações disponíveis para negociação. O preço de saída da ação preferencial (PN, sem direito a voto) do Banespa será de R$ 95,22 por lote de mil. Segundo a Bolsa, a participação relativa do Banespa no Ibovespa será distribuída, proporcionalmente, aos demais papéis. No IBX será incluída a ação ordinária (ON, com direito a voto) da Copesul e efetuado ajuste no redutor.