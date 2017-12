Banespa: saiba o que fazer durante a greve A greve de funcionários do Banespa iniciada no dia 31 de outubro tem gerado dúvidas e problemas para os correntistas da instituição. Veja abaixo todas as orientações para evitar transtornos até o final da greve: Pagamento a aposentados e pensionistas O pagamento dos benefícios aos clientes que não têm depósito em conta corrente está sendo feito nas agências do Banco do Brasil, que desde ontem e até amanhã abrem às 8 horas. O segurado deve apresentar um documento de identidade. Para quem tem depósito em conta corrente, a indicação é sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos com o cartão bancário. Pagamento a funcionário público O crédito do salário de outubro será depositado normalmente nas contas correntes dos servidores do Estado. Para sacar, há três opções com o cartão Banespa: nos caixas de auto-atendimento do banco; nas agências da Nossa Caixa e de bancos estaduais integrantes da Rede Verde-Amarela (veja a lista completa no final da matéria), com valor limitado a R$ 600,00; e nos caixas automáticos da rede Banco24Horas, observadas as limitações do sistema. Orientações para todos os clientes Saques, transferências, consultas e aplicações podem ser feitos nos caixas eletrônicos Auto-atendimento Banespa, nas agências da Rede Verde-Amarela ou no Banco24Horas. Os cheques podem ser emitidos normalmente, porque o sistema de compensação está funcionando. No caso de débitos automáticos, os descontos estão sendo realizados normalmente, por isso é preciso providenciar saldo em conta. Os depósitos em cheque ou dinheiro podem ser feitos em agências de outros bancos por meio de DOC (cada banco cobra uma tarifa para a emissão do DOC). Já o pagamento de contas deve ser feito em outro banco. Em caso de dúvida, procurar o credor. Internet No site www.banespa.com.br o correntista pode fazer transferências, consultas, aplicações e pagamento de contas. Serviço disponível apenas para quem já é cadastrado. Vale lembrar que no momento não é possível cadastrar-se. Veja a lista completa da Rede Verde-Amarela Nossa Caixa Banco do Estado da Bahia (Baneb) Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) Banco do Estado de Goiás (BEG) Banco do Estado de São Paulo (Banespa) Banco do Estado do Amazonas (BEA) Banco do Estado do Ceará (BEC) Banco do Estado do Maranhão (BEM) Banco do Estado do Paraná (Banestado) Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) Banco do Estado de Sergipe (Banese) Banco Regional de Brasília (BRB)