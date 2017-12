Banespa: Santander paga prêmio superior a 53,23% O Banco Santander Central Hispano (BSCH) divulgou hoje o edital da oferta pública de compra de ações ordinárias e preferenciais do Banespa, cujo leilão será realizado em 6 de abril, às 13 horas, na Bovespa. O preço de compra dos papéis foi fixado em R$ 95,00 por lote de mil, a ser atualizado pela taxa referencial (TR) até a data da liquidação financeira da transação. O valor oferecido corresponde a um prêmio de aproximadamente 53,23% para as ações ON e 58,31% para as PN, calculado sobre a cotação de fechamento em 28 de dezembro de 2000, data em que foi feita a oferta. Entre 2 de março e 2 de abril, os acionistas que aceitarem a oferta deverão habilitar-se junto à instituição coordenadora, a UBS Warburg Corretora. As ofertas firmes de venda de ações deverão ser entregues pelas corretoras escolhidas pelos acionistas até às 17 horas do dia 5 de abril diretamente ao diretor de pregão da Bovespa ou registrá-las no sistema Mega Bolsa através dos códigos BESP3L e BESP4L. Os acionistas que não concordarem com a presente oferta deverão se manifestar junto aos coordenadores do negócio, o Banco Santander Brasil (BSB) e o USB Warburg, até as 18 horas do dia 2 de abril. Segundo a instituição espanhola, será permitida a livre interferência de corretoras representando outros compradores no leilão, desde que seja pela totalidade das ações colocadas à venda.