Banespa tem lucro de R$ 526 milhões no trimestre O Banespa registrou lucro líquido de R$ 526,292 milhões no primeiro trimestre de 2002, resultado 411,41% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, quando a instituição lucrou R$ 102,909 milhões. O patrimônio líquido do Banespa ficou em R$ 3,519 bilhões nos três primeiros meses do ano. As informações estão em comunicado enviado à Bovespa.