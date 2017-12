Banespa terá investimento de R$85 mi O Santander divulgou ontem que irá investir R$ 85 milhões no Banespa em 2001. A verba será direcionada para marketing, patrocínio cultural e esportivo e para a melhoria do visual das agências. De acordo com o vice-presidente do banco espanhol, Irlan Machado, as 570 agências serão remodeladas em 1,5 ano e ficarão mais confortáveis. De acordo com Machado, o Banespa continuará investindo na área cultural e participando de projetos cinematográficos. Hoje o banco é parceiro em 38 longas e mais de cem projetos aguardam financiamento.