Banespa terá seis novas agências O presidente do Banespa, Gabriel Jaramillo, anunciou a abertura de seis novas agências nos próximos meses no Estado de São Paulo. A primeira delas será em Ribeirão Preto, daqui a dois meses. As demais serão em Campinas (duas), São Paulo (duas) e São José do Rio Preto (uma). Segundo o presidente, para atingir o crescimento, o banco irá investir em tecnologia, em novos processos e treinamentos de funcionários. Jaramillo acredita na queda dos juros bancários em breve. "Haverá uma maior concorrência entre os bancos, e somos o catalisador dessa mudança". O Banespa é o terceiro maior banco privado do País e quer atingir a primeira colocação em breve.