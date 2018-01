Banespa: venda de ações é recomendada É consenso entre especialistas do mercado financeiro a indicação de venda imediata das ações do Banespa. Os principais motivos para essa recomendação são a possível perda de liquidez - facilidade de negociação - após a realização de recompra das ações por parte do Santander e o elevado prêmio oferecido pelo banco espanhol - R$ 95 por lote de mil ações, para recompra de 67% das ações do banco em poder do mercado. Desde o final de dezembro, quando foi feita a oferta, a cotação dos papéis oscilou muito pouco. De acordo com o gestor de Renda Variável do Deustche Bank, Alexandre Vasarhelyi, ao determinar o valor de recompra dos papéis, o Santander estabeleceu um teto para as cotações, dando à operação uma característica de investimento em renda fixa, já que o máximo de rentabilidade é conhecido. Vantagem em relação ao fundo DI depende do prazo Na sexta-feira, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) fecharam a R$ 89,60 e as ordinárias (ON, com direito a voto) a R$ 88,55. Em relação ao preço oferecido pelo Santander, o ganho que se pode ter é de 6,02% e 7,28%, respectivamente. Na comparação com uma aplicação de renda fixa, esse ganho será maior ou menor dependendo do prazo em que a venda ao Santander for efetivamente realizada. Para que ela aconteça, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda precisa aprová-la. De acordo com o executivo, a autarquia deve demorar de um a quatro meses. Depois disso há um prazo para a publicação do edital. A expectativa do mercado é de que a operação seja realizada no início de maio. "O leilão teria que acontecer antes do dia 16 de maio para que o ganho com a venda da ação do Banespa ao Santander ao preço de R$ 95,00 superasse as projeções de lucro em relação aos fundos de renda fixa pós-fixados", calcula Vasarhelyi. Opção: comprar ações de outra empresa Vasarhelyi acredita que para o investidor que está em Bolsa e, por isso, tem tolerância ao risco, não vale a pena ficar com a ação do Banespa, pois existe a possibilidade de se conseguir ganhos maiores com outras ações. Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, concorda. "Quem pretende ficar com o dinheiro investido em ações, o ideal é trocar de papel agora", afirma. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.