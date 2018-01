Banesprev adere à oferta pública de ações O Banesprev - fundo de pensão dos funcionários do Banespa - também decidiu aderir à oferta pública de compra de ações do Banespa pelo Santander. A decisão já havia sido tomada pela Caixa Beneficente dos Funcionários do Banespa (Cabesp). Segundo o diretor financeiro do Banesprev, Wagner Pinheiro de Oliveira, o fundo vai vender ao banco espanhol 727,8 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) e 31,4 milhões de preferenciais (PN, sem direito a voto). Esse total corresponde a 3,89% do capital ordinário e a 2,02% do capital total do banco paulista. A venda deve render ao Banesprev mais de R$ 72 milhões. O preço de compra dos papéis foi fixado pelo controlador, o Banco Santander Central Hispano (BSCH), em R$ 95,00 por lote de mil, a ser atualizado pela taxa referencial (TR) até a data da liquidação financeira da transação. Os acionistas que aceitarem a oferta do Santander têm até hoje para se habilitar junto à instituição coordenadora, a UBS Warburg. As ofertas firmes de venda deverão ser entregues pelas corretoras escolhidas pelos acionistas até às 17 horas de quinta-feira.