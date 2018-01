Bank Boston no home broker da Bovespa O BankBoston deve oficilizar no primeiro semestre do ano a entrada de sua corretora, aberta em janeiro, no sistema Home Broker da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que permite compra e venda de ações pela Internet. A avaliação do banco, segundo o diretor de Finanças, Sergio Borejo, é que está se formando uma boa oportunidade para a entrada de novas empresas no mercado de capitais, devido às regras de proteção aos acionistas minoriatários. O objetivo, de acordo com Borejo, é chegar ao final de 2002 com 60% das operações sendo realizadas via Internet.