Bank of America anuncia venda de BankBoston na Argentina O Bank of America anunciou que negocia a venda dos ativos do BankBoston Argentina para um consórcio liderado pelo grupo Standard Bank Group, com sede em Johannesburgo, e pelas famílias Werthein e Sielecki, da Argentina. Segundo nota distribuída pelo Bank of America, as operações do BankBoston no Brasil, Chile e no Uruguai não são afetadas por tais discussões. Os termos da venda ainda estão em discussão. O negócio não deve ser concluído até o final do ano e deve ser aprovado pelas autoridades. O BankBoston está presente na Argentina desde 1917. As informações são da Dow Jones.