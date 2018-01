Bank of America compra gestora de ativos por US$ 3,3 bi O Bank of America, o segundo maior banco dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, que chegou a um acordo para a compra, por US$ 3,3 bilhões, da gestora de ativos U.S. Trust, atualmente em mãos da Charles Schwab. Em comunicado, o Bank of America assegura que a U.S. Trust Corporation "é uma das maiores e mais respeitadas empresas americanas dedicada exclusivamente à gestão de ativos para patrimônios altos e muito altos, tanto de indivíduos como de famílias". Com a compra, o banco pretende não só melhorar sua posição no mercado, mas se transformar numa das maiores companhias americanas de serviços financeiros centrada em rendas altas. "A compra da U.S. Trust, com 153 anos de história, fortalece nossa credibilidade neste mercado, melhora nossa capacidade de prestar serviço às rendas muito altas e nos faz escalar posições em nosso negócio de private banking", disse hoje o presidente e executivo-chefe do Bank of America, Kenneth D. Lewis. Atualmente, o Bank of America ocupa a segunda posição nos Estados Unidos na gestão de grandes patrimônios. A U.S. Trust aparece em quarto no mesmo ranking. As duas empresas administram juntas US$ 261 bilhões, segundo números do terceiro trimestre. O Bank of America informou que a compra deverá ser concluída em 31 de março de 2007.