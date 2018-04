Bank of America demite funcionários que lidavam com Enron O Bank of America demitiu dois funcionários associados com os negócios do banco com a Enron Corp., revela uma nota distribuída pela instituição. Os demitidos, Jo Tomalis e Marcia Bateman, trabalhavam na unidade do banco que cuidava de clientes do setor de energia, informou o Wall Street Journal. Outro empregado, James Allred, também foi dispensado, informou uma porta-voz do Bank of America, segundo o site CNN/Money. Não está claro, no entanto, se a demissão de Allred está relacionado com o caso Enron. Tomalis trabalhou como gerente de cliente para o grupo de recursos naturais do banco em Houston. Bateman e Allred foram executivos de crédito, com Bateman baseado em Dallas e Allred em Houston, disse a porta-voz. Todos os três funcionários foram demitidos na semana passada, informou a porta-voz sem dar mais detalhes. As informações são das agências internacionais.