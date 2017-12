Bank of America demitirá 12,5 mil após fusão com Fleetboston O Bank of America confirmou hoje que irá demitir 12.500 trabalhadores como resultado da fusão com o FleetBoston Financial. Em nota, o banco estima que saídas voluntárias e aposentadorias representarão 30% dos cortes que serão feitos ao longo dos próximos dois anos. Na quinta-feira, o Bank of America completou a aquisição do FleetBoston, numa operação de US$ 47 bilhões, e agora possui mais de 180 mil funcionários. Os ativos combinados das duas instituições somam US$ 966 bilhões, transformando o Bank of America no terceiro maior banco dos EUA. Executivos do banco disseram que pretendem obter uma economia anual de cerca de US$ 1,3 bilhões através da fusão, incluindo o corte das vagas.