Bank of America deve encerrar negócios no Brasil O Bank of America deve encerrar ou promover uma ampla reestruturação de seus negócios no Brasil. Segundo apurou a Agência Estado, essa decisão já foi tomada pela matriz do banco norte-americano e será conhecida em breve. Caso opte por uma reestruturação, o banco manterá no Brasil uma estrutura mínima, possivelmente atuando com apenas um escritório de representação. O encerramento das operações do banco no Brasil tem sido alvo de boatos no mercado financeiro nas últimas semanas. Segundo as fontes consultadas pela AE, pesaram na decisão da matriz algumas complicações envolvendo a instituição durante o ano passado. Entre elas, ações judiciais dos cotistas de três fundos de investimento do banco que registraram pesadas perdas com a crise das LFTs e o processo movido contra os ex-controladores do Banco Liberal por desvio de dinheiro e superfaturamento. A posição oficial do Bank of America sobre uma eventual saída ou reestruturação no Brasil, de acordo com sua assessoria de imprensa, é a de não comentar rumores ou especulações do mercado.