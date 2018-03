Bank of America devolverá US$ 45 bi de resgate ao governo

O maior banco dos Estados Unidos, o Bank of America, anunciou nesta quarta-feira que devolverá nos próximos dias os US$45 bilhões do fundo de resgate que recebeu do governo durante a crise econômica.

"Agradecemos o importante papel que o governo dos Estados Unidos teve no último outono para ajudar a estabilizar os mercados financeiros e estamos satisfeitos em poder reembolsar a quantia, com juros", disse o presidente do Bank of America, Kenneth Lewis.

A decisão de devolver o dinheiro vai ajudar o Bank of America a evitar que a instituição financeira sofra restrições do governo, como os cortes nos pagamentos dos executivos do banco.

O Tesouro americano afirmou que o pagamento dos fundos irá injetar confiança sobre o bem estar do sistema financeiro do país.

"Acreditamos se trata de uma boa notícia não só para os contribuintes e para nossa empresa, mas também para o país, já que é um indício de que a política pública conseguiu ajudar a nossa indústria e que a economia começa a se recuperar", disse Lewis.

O Bank of America foi um dos nove bancos americanos que receberam bilhões de dólares de fundo de emergência do governo no auge da crise financeira em 2008.

Em outubro, o banco anunciou que sofreu prejuízos líquidos de US$ 1 bilhão no trimestre entre julho e setembro, um resultado pior do que o esperado. No trimeste anterior, o banco havia apresentado lucro líquido de US$ 3,2 bilhões e de US$ 1,2 bilhão no mesmo período do ano passado.