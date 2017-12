Bank of America e FleetBoston fazem fusão de US$ 47 bi O Bank of America e o FleetBoston Financial divulgaram hoje um comunicado informando que estão unindo seus negócios, criando uma companhia de serviços financeiros premium. A fusão ocorrerá em uma transação de troca de ações, mediante a qual os acionistas dos Fleet receberão 0,5553 ação ordinária do Bank of America para cada papel que possuírem em suas carteiras. A proporção da troca foi determinada com base no preço de fechamento dos papéis no dia 22 de outubro, o que confere um valor de US$ 47 bilhões à transação, ou um ágio de US$ 0,45 por ação do FleetBoston. O negócio foi aprovado pelos conselhos das duas instituições e depende ainda de autorização das agências reguladoras e dos acionistas. O comunicado informa que Charles K. Gifford, atual presidente e executivo-chefe do Fleet, será presidente do conselho de diretores da nova companhia formada pela fusão, continuando a atuar em Boston. Kenneth D. Lewis, atual presidente e executivo-chefe do Bank of America, será o executivo-chefe e manterá seu principal escritório na sede em Charlotte. As informações constam do press release distribuído pela agência Dow Jones.