Bank of America oferece US$4 bilhões pela Coutrywide O Bank of America afirmou nesta sexta-feira que concordou em adquirir financiadora de hipotecas Countrywide Financial por cerca de 4 bilhões de dólares em ações, uma medida que pode ajudar a evitar um dos maiores colapsos no mercado imobiliário norte-americano. Os acionistas da Countrywide receberiam 0,1822 ação do Bank of America em troca de cada uma de suas ações. O transação estima o valor de 7,16 dólares por ação da Countrywide, um desconto de 7,6 por cento ao preço do fechameto do papel na quinta-feira. O Bank of America espera concluir a transação no terceiro trimestre e que o negócio não afete os lucros por ação em 2008. A projeção é de obter lucro por ação em 2009, excluindo margens e custos de restruturação. (Reportagem de Jonathan Stempel)