Bank of America pode ter conta com dinheiro da Parmalat A pedido dos interventores da Parmalat italiana, o Bank of America está investigando se tem uma conta corrente em Nova York que pode ter recebido bilhões de dólares desviados pela família do fundador da empresa, Calisto Tanzi. Em nota divulgada hoje, a Parmalat disse que recebeu de um advogado a informação de que a conta número 8660001841, do banco americano, teria US$ 7 bilhões. Segundo a nota, banco disse que não encontrou a conta em Nova York, mas prossegue nas investigações.