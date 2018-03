Bank of America tem prejuízo líquido de US$1 bi no 3o tri

O maior banco dos Estados Unidos divulgou prejuízo líquido no terceiro trimestre de 1 bilhão de dólares, ou 0,26 dólar por ação, contra lucro líquido de 1,18 bilhão de dólares, ou 0,15 dólar por ação, no mesmo período um ano antes --em pleno ápice da crise financeira.

A estimativa média de um levantamento com 15 analistas era de prejuízo de 0,21 dólar por ação, segundo apurado pela Thomson Reuters I/B/E/S.

As despesas cresceram em um ritmo mais rápido que a receita durante o trimestre, informou o banco com sede em Charlotte, na Carolina do Norte.

A receita livre de despesas com juros aumentou 32 por cento, para 26,4 bilhões de dólares, enquanto as despesas sem incidência de juros subiram 39 por cento, para 16,3 bilhões de dólares, devido principalmente ao elevado custo com funcionários.

O Bank of America reservou 11,7 bilhões de dólares durante o período para perdas com crédito, 1,7 bilhão de dólares a menos que no segundo trimestre, mas 5,3 bilhões de dólares a mais que no mesmo trimestre de 2008.

O banco informou que embora tais reservas e perdas com crédito ainda estejam elevadas, a expansão está desacelerando.

Consumidores norte-americanos comprometeram quase 60 por cento do portfólio de empréstimos do banco, desde hipotecas a cartões de crédito.

Ativos que não possuem rendimento subiram para 33,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre, contra 31 bilhões de dólares no período anterior, apresentando crescimento trimestral mais lento que nos períodos anteriores do declínio econômico.

O Merrill Lynch contribuiu positivamente com os resultados em geral, segundo o banco.

A receita sem rendimento avançou para 14,6 bilhões de dólares, ante 8 bilhões de dólares no ano passado, devido basicamente à aquisição dos negócios de banco de investimento e corretagem do Merrill Lynch.

O Bank of America registrou prejuízo trimestral pela última vez no quarto trimestre de 2008. Este foi o primeiro prejuízo trimestral da companhia em 17 anos.

As ações do Bank of America exibiam queda de 3,3 por cento, cotadas a 17,50 dólares no pregão eletrônico de Nova York.

Os papéis do banco avançaram 29 por cento durante o trimestre.