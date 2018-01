BankBoston ainda não definiu estratégia de Telesp O BankBoston ainda não decidiu qual será a estratégia sobre a troca das ações de Telesp pelos Brazilian Deposit Recipt (BDR) de Telefónica. De acordo com o diretor de renda variável da instituição, Júlio Ziegelmann, o banco espera o dia em que a troca puder ser efetuada para avaliar as cotações e definir a estratégia. Mas um aspecto já está definido: o banco não vai manter o BDR em carteira. De acordo com Ziegelmann, a opção pode ser pela troca de um percentual de ações por BDRs. O objetivo é se beneficiar com uma possível diferença entre as cotações. Mas depois disso, os BDRs serão vendidos. A diferença entre as cotações das ações das empresas já chegou a 15% nas últimas duas semanas, e ontem estava em 4,5%. De acordo com o diretor, 5% é uma diferença alta. O Boston administra cerca de R$ 400 milhões em fundos de ações do Ibovespa. Atualmente, a posição do banco em Telesp está pouco abaixo da participação dos papéis no Índice Bovespa - 14%, entre ações ordinárias e preferenciais. Quanto à Telesp, o diretor do Boston afirmou que os papéis serão mantidos em carteira numa proporção não muito distante do Ibovespa, enquanto eles fizerem parte da composição do Índice. Caso Telesp saia do Ibovespa, o Boston provavelmente deve zerar as posições no papel e investir em outras empresas de telecomunicações. Atualmente, o fundo da instituição que possui posição mais forte em Telesp é o BostonTelecom, que administra um patrimônio líquido de R$ 60 milhões. Telesp representa cerca de 20% da carteira deste fundo. Ziegelmann afirmou que enquanto as ações estiverem no Índice a tendência é que esta posição vá sendo reduzida, mas não eliminada completamente. Veja link abaixo sobre a recomendação de analistas com relação às ações da Telesp.