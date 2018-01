BankBoston inova em fundo multimercado O BankBoston lançou na semana passada o Boston Expert, um fundo multimercado. Segundo o superintendente executivo de Produtos de Investimentos e Seguros do BankBoston, Ednardo Figueiredo, o que diferencia o Boston Expert dos demais fundos do mercado é sua gestão quantitativa. A estratégia permite a tomada de decisão de investimentos independentemente da opinião do gestor. "Por meio dos dados armazenados, é possível analisar as variáveis de diversos ativos e indicadores econômicos na tentativa de buscar um padrão de comportamento e prever suas possibilidades de repetição", explica Figueiredo. Conforme o superintendente do BankBoston, o objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade equivalente a 110% do CDI. A aplicação mínima é de R$ 10 mil e a taxa de administração é de 1% ao ano. A taxa de performance é de 40% sobre o que o ultrapassar o CDI.