BankBoston lança pacote de seguros O BankBoston está lançando um pacote de seguros que abrange automóveis, vida, imóveis, residencial e viagens. Segundo o diretor da Unidade de Seguros do BankBoston, Fábio Zamborlini, com esse produto, o cliente não terá de ligar para a seguradora quando ocorrer o sinistro, mas sim para o banco, que o representará junto à seguradora. O banco garante que atenderá a todo e qualquer sinistro em uma hora, fará a cotação em 15 minutos e o pagamento em cinco dias úteis, contados a partir do recebimento de toda a documentação exigida pela seguradora. A emissão da apólice será feita em uma semana. O banco trabalha em associação com as seguradoras Porto Seguro, Vera Cruz, Liberty Paulista e AGF, para automóveis; AGF, para seguro de vida; AGF e Chubb, para residencial e Zurich, para viagens.