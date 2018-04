BankBoston não pensa em aquisições; Meirelles estuda candidatura O presidente mundial do BankBoston, Henrique Meirelles, disse que a estratégia do banco para o Brasil não prevê, no curto prazo, a aquisição de outras instituições financeiras. De acordo com Meirelles, este ano deverá ser marcado por um período de observação do que está acontecendo no mundo, com destaque para os Estados Unidos e o Japão, e também para as questões domésticas, como as eleições e os efeitos da crise argentina. "Todo modelo de consolidação do sistema financeiro está sob análise. Wall Street questiona fortemente, hoje em dia, as fusões. Estamos claramente num ciclo de reavaliação de todo este processo", afirmou. Meirelles destacou que, no caso da América Latina, a grande preocupação hoje é a situação da Argentina. Ele disse acreditar que o país vizinho deve começar a se organizar em torno dos 14 pontos acordados com os governadores das províncias. Mas o presidente do BankBoston ponderou que este não será um processo "imune a chuvas e trovoadas". Sobre a decisão do FleetBoston de reduzir sua exposição na América Latina, Meirelles ressaltou que isso não implicará redução dos ativos atuais do banco no Brasil, assim como não afetará os seus planos de crescimento orgânico. Ele explicou que os planos de expansão orgânica são totalmente financiados pelas receitas do grupo no País. Em relação à menor exposição à Argentina, Meirelles lembrou que a desvalorização recente do peso reduziu os ativos totais do banco de US$ 10 bilhões para US$ 6 bilhões. Candidato tucano Henrique Meirelles disse que decidiu participar do debate público eleitoral no País por meio do PSDB, e que tem até fim de junho para escolher o cargo pelo qual concorrerá às eleições. Ele havia anunciado no ano passado que seria candidato a senador por Goiás, pelo PSDB. Hoje, Meirelles, disse que as possibilidades de vir a concorrer neste ano são remotas, mas que com certeza poderá disputar as eleições em 2006. Meirelles disse que veio ao País para participar do debate público eleitoral. Ele declarou ainda que vai administrar o banco a partir de São Paulo, e fará viagens uma ou duas vezes ao mês para a sede mundial do BankBoston, nos Estados Unidos.