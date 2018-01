Banqueiro Daniel Dantas é indiciado por corrupção O banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, foi indiciado hoje pela Polícia Federal por formação de quadrilha, corrupção ativa e divulgação de segredo (espionagem ilegal) no caso Kroll. As mesmas acusações foram atribuídas à empresária Carla Cico, presidente da Brasil Telecom, na segunda-feira. O depoimento de Dantas durou cerca de 2 horas e 45 minutos. De acordo com o assessor de imprensa da PF, Clóvis Ramos, o banqueiro Daniel Dantas negou todas as acusações feitas a ele durante o depoimento. Segundo Ramos, as investigações podem continuar e novos inquéritos podem ser abertos. A Polícia Federal espera concluir até o final da semana que vem o relatório do inquérito do caso Kroll que será encaminhado ao Ministério Público. Segundo a assessoria da PF, além de Daniel Dantas e Carla Cico, 20 pessoas serão indiciadas no processo. O executivo desviou da imprensa ao chegar à Polícia Federal, no Rio de Janeiro, entrando por uma porta lateral do prédio. Defesa O advogado Nélio Machado, que representa o empresário Daniel Dantas, disse que já esperava o indiciamento do executivo no inquérito que apura o caso Kroll. Machado disse que vai aguardar a conclusão do relatório da autoridade policial para montar a estratégia de defesa de Dantas. Ele não quis adiantar se pretende entrar com novo habeas corpus para anular o indiciamento do banqueiro. Dantas evitou o contato com a imprensa durante seu depoimento. Tanto na entrada quanto na saída da Polícia Federal, ele usou uma porta lateral e com isso não foi fotografado. Entretanto, um de seus advogados, que presenciou o depoimento mas não se identificou à imprensa, afirmou que Dantas não saiu escondido. "A Polícia Federal é que preferiu preservá-lo", disse.