Banqueiros fazem elogios enfáticos a Palocci em NY O ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, se reuniu hoje durante um café da manhã no Conselho de Relações Internacionais, onde falou sobre a economia brasileira a uma platéia de analistas e representantes de instituições financeiras. "Foi excelente a apresentação do ministro", comentou o vice-presidente do Citigroup, William Rhodes. "Ele explicou o programa econômico do Brasil, franca, clara e total. Foi um grande êxito." Na sua avaliação, "todos saíram com uma impressão positiva da reunião." Carlos Guimarães, do Salomon Smith Barney, classificou a apresentação como "excepcional". Palocci concederia depois uma entrevista coletiva, às 12 horas locais (13h no Brasil) e depois participaria de almoço oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. À tarde, ele tem encontro com os economistas Albert Fishlow, Joseph Stiglitz e José Alexandre Scheinkman. Palocci retorna hoje à noite ao Brasil.