Banrisul entra na administração de consórcios O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) vai entrar no ramo de administração de consórcios a partir de janeiro. A decisão acompanha a tendência já identificada entre os concorrentes varejistas. "Se deixássemos essa lacuna aberta os clientes poderiam ir buscar o produto disponível em outras casas", justificou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, ao anunciar os planos iniciais, para imóveis, automóveis e tratores, nesta terça-feira, em Porto Alegre. Em abril, serão abertos grupos também para a aquisição de implementos agrícolas, motos, caminhões e máquinas e equipamentos rodoviários. Os prazos dos planos do Banrisul são de 60 meses para automóveis, 100 meses para tratores e 120 meses para imóveis. A taxa de administração varia de 12%, para automóveis, a 17%, para cartas de crédito de R$ 20 mil a R$ 100 mil, com prazo de 120 meses, para imóveis. Junto com o consórcio, o banco estatal gaúcho criou uma linha de crédito específica para oferta ou complementação de lances. O Banrisul conta com 380 agências e 289 postos de atendimento para uma carteira de 2,5 milhões de clientes.