Banrisul lança seu banco popular O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) lança seu banco popular, o Sim Banrisul, amanhã, em Pelotas. O universo a ser conquistado é de cerca de 1 milhão de pessoas que não têm acesso a uma conta corrente por falta de renda. Elas poderão se tornar clientes do novo banco apresentando CPF, carteira de identidade e comprovante de residência e declarando, sem precisar comprovar, ganhos mensais de até R$ 800. Com cadastro feito, terão acesso à livre movimentação de recursos, aplicação em caderneta de poupança, e crédito rotativo pré-aprovado de até R$ 600, para saques ou compras, com juros de 5,95% ao mês. Números do banco No primeiro semestre deste ano o Banrisul teve um lucro líquido de R$ 174,4 milhões, um resultado 54,9% superior ao do mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido atingiu R$ 1,1 bilhão e os volume de recursos captados e administrados chegou a R$ 11,4 bilhões. O banco foi fundado em 12 de setembro de 1928 e é controlado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul.