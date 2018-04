Barack Obama manda cortar impostos O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, determinou ontem que o Tesouro inicie a adoção dos cortes de impostos para 95% dos norte-americanos, cumprindo promessa de campanha que ele espera venha a ajudar na saída da economia da recessão.O corte de imposto é parte do pacote de estímulo de US$ 787 bilhões aprovado pelo Congresso, controlado pelos democratas. O objetivo é aquecer a economia pelo aumento de gastos. Em seu programa semanal de rádio, Obama disse que, com a redução de impostos, uma família típica começará a ter pelo menos US$ 65 a mais cada mês.