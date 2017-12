Barateiro e Extra terão cartão de crédito próprio O Grupo Pão de Açúcar deve lançar até o final do ano cartões de créditos próprios das redes Barateiro e Extra. Os novos cartões, de acordo com o diretor de Relações com Investidores, Aymar Giglio Júnior, devem exigir uma faixa de renda mensal de R$ 150 para o Barateiro e de R$ 300 para o Extra. O produto do Barateiro deve ser lançado antes, pois já estão avançadas as negociações com a Fininvest, financeira que deve ser parceira no projeto, informou Giglio. As empresas do grupo, com exceção do Barateiro, possuem ainda cartões de crédito no sistema de parceria com a Credicard. O cartão de afinidade Mais, exclusivo do Pão de Açúcar, tem a finalidade de oferecer um tratamento diferenciado ao cliente, de acordo com a empresa, que consegue também monitorar o perfil de consumidor de suas lojas.