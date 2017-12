Barbosa ‘afinará discurso interno’, afirma Trabuco

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, afirmou, em nota, que o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, vai conseguir afinar o discurso interno do governo, unificar as ações e, com isso, dar segurança ao mercado. Foi importante, de acordo com Trabuco, definir a nova equipe econômica antes do Natal para que 2016 comece com uma “linha de conduta” e “ânimos renovados”.

Com a saída de Joaquim Levy do Ministério da Fazenda, Barbosa assumiu a pasta e foi substituído por Valdir Simão, que ocupava o cargo de ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU). Antes de Levy ser escolhido, no fim do ano passado, circularam informações de que Trabuco foi convidado para assumir a Fazenda, mas recusou o convite da presidente Dilma Rousseff, alegando compromissos junto ao Bradesco. Em seu lugar, sugeriu justamente o nome de Levy.

"Ele (Nelson Barbosa) tem sintonia com a presidente Dilma, tem sua confiança, e vai conseguir afinar o discurso interno, unificar as ações, dando segurança ao mercado", destacou Trabuco.

De acordo com o executivo do Bradesco, Barbosa tem visões diferentes das do ex-ministro Joaquim Levy. Isso não significa, na sua visão, que as questões fundamentais deixarão de ser prioritárias, dada a dimensão dos desafios que o Brasil tem pela frente. “Entendo que Barbosa será pragmático e vai olhar o Brasil como grande brasileiro que é”, afirmou o presidente do Bradesco. “Desejo muito boa sorte ao novo ministro”, acrescentou.