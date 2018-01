Barbosa rebate avaliação de Meirelles sobre as contas públicas

O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, respondeu à avaliação de seu substituto, Henrique Meirelles, de que as contas públicas estão piores do que o esperado. Barbosa, que era ministro durante o governo da presidente afastada, Dilma Rousseff, analisa que a equipe escolhida pelo presidente em exercício, Michel Temer, está dando continuidade à estratégia de política fiscal adotada por ele.

O integrante da equipe anterior chama, em documento produzido para responder aos anúncios da nova equipe, de “piso para o déficit primário da União" a meta fiscal com um déficit de R$ 170,5 bilhões. Barbosa culpa a mudança dos parâmetros macroeconômicos como a queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,8% por parte do déficit.

"A revisão dos parâmetros macroeconômicos, que afetou a projeção de receitas e despesas, faz parte dos trabalhos normais de revisão da programação fiscal realizado periodicamente pelas equipes técnicas”, diz o documento que Dilma disponibilizou nas redes sociais.

A equipe atual também retirou das expectativas as receitas incertas como a CPMF e a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Sobre a exclusão dessas receitas, Barbosa afirma que ações semelhantes já estavam no relatório produzido por ele em março.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O economista ressaltou ainda que o documento produzido por sua equipe em março não contemplava a renegociação de dívidas estaduais, que estão dentro das estimativas do novo governo.

Novidade. Na avaliação do ex-ministro, há uma mudança súbita de interpretação política sobre a mesma estratégia fiscal apresentada no início do ano e diz que a nova equipe econômica apresentou como “novidade" algo que já havia sido lançado por ele.

“A diferença agora é que a equipe econômica resolveu rebaixar excessivamente as expectativas sobre o resultado fiscal para que, de hoje em diante, a adoção de qualquer medida seja retratada como novidade ou avanço por parte do governo interino”, afirmou.