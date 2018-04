Barbosa troca o Tesouro pela Vale; Eduardo Guardia assume O secretário do Tesouro, Fábio Barbosa, deixará o cargo no próximo dia 30 e será substituído por Eduardo Guardia, atual secretário-adjunto do Tesouro. Barbosa vai ocupar a diretoria executiva de Finanças da Companhia Vale do Rio Doce. Segundo nota Ministério da Fazenda, Barbosa encaminhou carta ao ministro Pedro Malan, pedindo exoneração do cargo por motivos pessoais. A nota informa que Barbosa fez uma consulta formal, por escrito, à Comissão de Ética Pública, sobre a eventual necessidade de cumprimento de quarentena para aceitar a proposta da Vale. A comissão informou, segundo a nota, que ele não está obrigado a cumprir a quarentena. Mesmo assim, o secretário decidiu que só assumirá a nova função em 1º de julho. A Comissão de Ética deliberou que, nos primeiros quatro meses na diretoria da Vale, Barbosa não poderá representar a empresa no Tesouro Nacional, nem usar informações privilegiadas. Também não poderá intervir em pendência entre a Vale e o Tesouro, relativa a assunto de processo do qual tenha participado como secretário do Tesouro. Eduardo Guardia assumirá em 1º de maio. Ele tem 36 anos e é doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Está no Ministério da Fazenda desde abril de 1998. Desde então, foi secretário-adjunto da Secretaria de Política Econômica, assessor especial do ministro de Malan, e secretário-adjunto do Tesouro Nacional, cargo que ocupa desde novembro de 1999. Fábio Barbosa está no Ministério da Fazenda desde março de 1995. Ele ocupava o cargo de secretário do Tesouro desde 1º de julho de 1999. Durante o período em que foi secretário, Barbosa conduziu a reestruturação patrimonial das instituições financeiras federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordesde do Brasil e Banco da Amazônia).