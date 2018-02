Barbuti deixa BofA Merill Lynch no Brasil

A saída de Barbuti acontece três meses após o BofA Merrill Lynch nomear Hans Lin como único chefe do banco de investimento no Brasil. Barbuti passou então a ser responsável por private equity na América Latina e cobrir os setores da energia elétrica e imobiliário no Brasil.

A atividade nessas áreas acabou não vingando e Barbuti e três outros executivos deixaram a empresa. O banco pretende contratar substitutos para os postos, disse Lin à Reuters nesta sexta-feira.

"Mas vamos repor essas vagas para ter um time que nos faça ficar mais próximos dos nossos clientes", disse Lin. "Nosso objetivo é crescer."

Barbuti tinha vindo do Santander Brasil em 2011, onde dirigiu negócio de corretagem do banco, para co-chefiar a área de banco de investimento com Lin. Ambos foram responsáveis por salto do BofA Merrill Lynch em fusões e aquisições e pela assessoria em mercado de capitais nos últimos quatro anos.

A Reuters procurou, sem sucesso, contato com Barbuti.