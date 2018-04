Barclays aponta ´contraste´ entre propostas de compra do ABN O presidente-executivo do Barclays, John Varley, defendeu a compra do holandês ABN Amro como uma proposta que preserva o valor de um dos maiores bancos da Europa, em contraste com uma oferta rival que dividiria a instituição em várias partes. "O que o Barclays oferece e o que oferece o consórcio estão em contraste evidente", afirmou Varley na assembléia geral de acionistas. "De um lado, temos a decisão dos conselhos do Barclays e do ABN de erguer, com a fusão, um dos melhores bancos do mundo...do outro, a desconstrução, Deus sabe em quantos pedaços, de um dos maiores bancos da Europa." O consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland e que inclui o espanhol Santander e o belgo-holandês Fortis teria acesso aos dados do ABN Amro nesta quinta-feira, 26, mas solicitou remoção de uma das cláusulas de confidencialidade. Na segunda-feira, o Barclays anunciou o acordo para compra do ABN com ações, criando o quinto maior banco do mundo. Varley afirmou que a aquisição do ABN, avaliada agora em US$ 88 bilhões, ajudará o banco britânico a concretizar suas ambições de crescimento, mas que tamanho não é uma motivação exclusiva para o negócio. O grupo rival ameaçou o triunfo do Barclays ao oferecer cerca de US$ 98 bilhões em dinheiro e ações para ficar com o ABN. O comando do ABN Amro, sob pressão de acionistas para aumentar o retorno de seus investimentos, tinha afastado a possibilidade de uma cisão, afirmando no começo desta semana que iria "construir, não dividir". "O ABN se encaixa direitinho na nossa estratégia", afirmou Varley, de acordo com um comunicado. "Não quero que pensem que a nossa ambição em relação ao ABN é motivada pela busca de tamanho. Considero isso irrelevante... O que importa é o crescimento contínuo", declarou. O ABN tem encontro marcado com acionistas no final desta quinta-feira. No Brasil, o ABN tem forte presença após ter comprado os bancos Real e Sudameris.