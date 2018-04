Barclays e ABN estipulam prazo de 48 horas para acordo O banco britânico Barclays, terceiro maior do Reino Unido, e o holandês ABN Amro estipularam um prazo de 48 horas para chegar a um acordo de fusão, informa nesta segunda-feira, 16, o jornal Financial Times. A urgência chega depois dos indícios de que o consórcio composto pelo grupo espanhol Santander, o britânico Royal Bank of Scotland (RBOS) e o Fortis poderiam lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) rival. Ao mesmo tempo, o ABN divulgou nesta segunda, com dez dias de antecedência ante a data prevista, seus lucros correspondentes ao primeiro trimestre do ano, por conta das "recentes novidades" em torno da disputa por sua compra. O banco anunciou crescimento de dois dígitos no lucro do trimestre passado, fortalecendo sua posição no momento em que a instituição entra nos últimos dias de negociações exclusivas de venda com o britânico e espera eventual contraproposta. As ações do ABN, no primeiro dia de pregão desde que o consórcio de três interessados surgiu na sexta-feira, subiam mais de 6%, para um recorde de 35,82 euros. O papel é negociado em um nível superior ao que o Barclays deve oferecer e avaliam a instituição em 68 bilhões de euros (US$ 92,13 bilhões). Os resultados do ABN, impulsionados pela venda de uma divisão norte-americana de hipotecas para o Citigroup no início do ano, mostraram alta de 30,6% no lucro líquido, para 1,31 bilhão de euros no primeiro trimestre. Prazo O ABN deu ao Barclays 30 dias de negociação exclusiva, que terminam à meia-noite da próxima quarta-feira. "Esta quarta-feira será o dia decisivo para saber se há ou não acordo", disse ao FT uma pessoa próxima às negociações. O consórcio formado pelo Santander, o RBOS e o Fortis, que poderia oferecer mais do que os 35 euros por ação que em princípio o Barclays estava disposto a pagar, pediu para examinar as contas do ABN para realizar uma auditoria legal e financeira. O ABN pode solicitar ao consórcio uma informação mais clara sobre suas intenções antes de decidir se abre seus livros. Santander, Royal Bank of Scotland e Fortis podem estar preparando uma OPA hostil que seria lançada caso a negociação amistosa falhe, informa a BBC. O jornal The Times assinala nesta segunda que uma eventual oferta do consórcio pode acarretar problemas de concorrência, já que, com os negócios do ABN, o Fortis obteria uma posição dominante na Holanda, ao abocanhar 40% do mercado dos bancos de varejo e 43% dos bancos privados.