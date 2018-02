Barclays eleva oferta de compra do ABN para US$93 bilhões O banco britânico Barclays aumentou sua oferta de compra do ABN Amro para 67,5 bilhões de euros (93 bilhões de dólares) e incluiu na nova proposta parcela em dinheiro. A instituição britânica conta com a ajuda de grande investimento por parte de autoridades estatais na China e Cingapura. O Barclays informou nesta segunda-feira que sua nova proposta é de 42,7 bilhões de euros em ações e 24,8 bilhões de euros em dinheiro, acima da oferta anterior, toda composta por ações e equivalente a 65 bilhões de euros. A nova oferta conta com ajuda de um investimento feito no Barclays de até 13,4 bilhões de euros por parte do China Development Bank e do órgão de investimentos de Cingapura Temasek Holdings [TEM.UL]. Apesar de melhorar sua oferta, a proposta do Barclays continua abaixo dos 71 bilhões de euros oferecidos pelo grupo de bancos liderados pelo Royal Bank of Scotland, valor 90 por cento composto por dinheiro. "Eu creio que é muito baixa", disse o analista do ING, Alain Tchibozo, sobre a nova oferta do Barclays. "Precisa ficar mais perto de 80 bilhões (de euros). Eles precisam fazer a diferença." Qualquer que seja a proposta vencedora, a transação marcará a maior aquisição da história da indústria bancária no mundo.