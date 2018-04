Barclays mantém recomendação do Brasil em alta O economista chefe para América Latina do Barclays Capital, John Welch, manteve a recomendação para os títulos da dívida do Brasil em "overweight". "Acho que o barulho das pesquisas eleitorais é apenas isso, barulho", afirmou Welch. Ele disse que a candidatura de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT) está na temporada de pico. "Ele é conhecido, está na televisão e é claramente um candidato. Com 45% a 50% de indecisos e poucas aparições de José Serra (o candidato do PSDB) até o momento, Lula de fato não está indo tão bem quanto o esperado", afirmou Welch. Segundo ele, Lula tinha 43% das intenções de voto, segundo o Ibope, nesse ponto da eleição em 1994. Embora admita que o risco Brasil tenha subido bastante, isso ainda não é suficiente para rebaixar o Brasil para "neutral", ou "underweight". "Se os gestores de fundo reduzirem a exposição ao Brasil, onde colocariam o dinheiro? Turquia, Venezuela, Rússia? É preferível manter overweight no Brasil."