Barclays: Moody's deve rebaixar rating do Brasil em 2017 O Barclays avalia que o Brasil tem poucas chances de cumprir as condições necessárias para evitar mais um rebaixamento do seu rating por parte da agência de classificação de risco Moody's. O cenário traçado pelo banco britânico é de que a perspectiva da nota passará de estável para negativa no primeiro trimestre de 2016 e "o consequente downgrade poderia vir no começo do primeiro trimestre de 2017", diz o relatório assinado pelo economista para Brasil do Barclays em Nova York, Bruno Rovai.