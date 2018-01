Barclays tem oferta de contingência para comprar ABN

O banco Barclays elaborou um plano de contingência para reestruturar sua oferta de compra do ABN Amro caso seja forçado a entrar numa acirrada disputa pelo grupo financeiro holandês com o consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland (RBS), informou nesta quarta-feira, 13, o Financial Times. Segundo o diário britânico, o Barclays planeja reduzir o número de ações que emitiria para o ABN Amro. Elas seriam substituídas por dinheiro. "O banco britânico reconhece que, a menos que as disputas legais o favoreçam, vai precisar melhorar sua oferta de 65 bilhões de euros se pretende superar o consórcio liderado pelo RBS", disse o FT. "Mas está ciente dos alertas de seus acionistas para que não eleve o preço de sua oferta." O Barclays não deve tomar uma decisão final sobre a reestruturação de sua oferta até que fique claro se o consórcio poderá levar adiante sua proposta rival de 71 bilhões de euros pelo ABN Amro. Essa proposta depende de um acordo do consórcio, que inclui também o Santander e o Fortis, em torno da disputa com o Bank of America sobre o controle da unidade do ABN Amro nos Estados Unidos, o banco La Salle.