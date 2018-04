Barreiras ao aço não afetaram exportações até abril As salvaguardas anunciadas pelos Estados Unidos em março para as importações de aço parecem não ter afetado ainda as exportações das siderúrgicas. As vendas externas de produtos siderúrgicos somaram US$ 175 milhões em abril deste ano, o que representa crescimento de 36,7% sobre o mesmo mês de 2001. No acumulado do ano, as exportações do setor totalizam US$ 667 milhões, montante 12,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). Em volume, as exportações de produtos siderúrgicos cresceram 69% em abril de 2002, em comparação com o mesmo mês do ano passado, somando 897 mil toneladas. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, as vendas externas do setor totalizam 3,527 milhões de toneladas, volume 40,1% maior do que o mesmo período de 2001. Produtos acabados As vendas externas de aços laminados somaram 261,1 mil toneladas em abril, com crescimento de 28,4% sobre o mesmo mês de 2001. Entre as exportações do segmento, os aços planos somaram 162,5 mil toneladas, com crescimento de 32%; e as de aços longos totalizaram 98,6 mil toneladas, com crescimento de 22,9% sobre abril de 2001. No acumulado até abril, as exportações de laminados somam 866,3 mil toneladas, com crescimento de 0,7% sobre o mesmo período do ano passado. No mesmo período, as vendas externas de aços planos somaram 499,4 mil toneladas, com queda de 5,1%; e as de aços longos 366,9 mil toneladas, volume 9,9% maior do que o mesmo período de 2001. Semi-acabados - Já as exportações de semi-acabados, principal produto na pauta de exportação do setor, somaram 635,9 mil toneladas em abril, o que representa crescimento de 94,2% sobre o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, as vendas do insumo totalizam 2,660 milhões de toneladas, com crescimento de 60,5%. As placas responderam pelo maior volume entre os semi-acabados exportados, com 604,6 mil toneladas vendidas ao mercado externo em abril de 2002, o que representa crescimento de 130,1% sobre abril de 2001. No acumulado do ano, as vendas externas do insumo somam 2,236 milhões de toneladas, com expansão de 80,4%. As exportações de blocos e tarugos, que somaram 31,3 mil toneladas em abril, registraram queda de 51,6% em comparação com 2001. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, as exportações de blocos e tarugos totalizam 424,8 mil toneladas, com crescimento de 1,7% sobre o mesmo período do ano passado.